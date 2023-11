Spajić: Sjedinjene Amerčke Države ključni partner i saveznik

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada je u potpunosti pro-evroatlantska, a Sjedinjene Američke Države (SAD) njen ključni partner i saveznik, kazao je premijer Milojko Spajić u razgovoru sa ambasadorkom SAD Džudi Rajzing Rajnke.

U saopštenju Vlade navodi se da ne Spajić upoznao Rajnke sa planovima i istakao da su evropske integracije, povećanje životnog standarda građana i snaženje bezbjednosnog sektora u fokusu rada Vlade.

Navodi se da je Rajnke istakla očekivanje da će Vlada brzo ostvariti napredak u ispunjavanju svojih obaveza kako bi Crna Gora napredovala ka članstvu u EU i ostala jak saveznik u NATO-u.

Sagovornici su, kako su ne li iz Vlade, razmijenili mišljenja o mogućnostima intenziviranja ekonomske saradnje sa naglaskom na privlačenje više američkih investicija u Crnu Goru.

Ističe se da je jednak od tema sastanka bila je i predstojeći popis stanovništva, a premijer je poručio da će Vlada učiniti sve kako bi sam proces bio najinkluzivniji mogući.

„Za dalji razvoj potrebni su nam podaci, ali podaci koji su kredibilni i priznati od svih relevantnih aktera“, zaključio je Spajić.

