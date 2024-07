Spajić: Opozicija htjela da opstruira Premijerski sat

Podgorica, (MINA) – Opozicija je htjela da opstruira Premijerski sat, kazao je predsjednik Vlade Milojko Spajić, navodeći da novu sjednicu neće moći da zakažu naknadno, zbog obaveza sa Svjetskom bankom.

Sjednica Skupštine posvećena Premijerskom satu, koja je trebalo da počne u 14 sati, nije danas održana, nakon što je sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koji je saslušavao Spajića i ministra finansija Novicu Vukovića, trajala sat i po duže nego što je planirano.

Spajić je novinarima u Skupštini kazao da građani neće biti uskraćeni i da će Vlada objaviti odgovore onlajn.

“Ja sam izašao u jednom trenu sa Odbora, ali je opozicija nastavljala da govori o „činjenicama“ i stvarima koje nijesu tačne. Dogovorili smo da se Odbor završi i pokušao sam da izađem i odem na Premijerski sat, međutim opozicija je očito imala drugi plan i oni su opstruirali završetak Odbora“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, bili su prinuđeni da se vrate na sjednicu Odbora, kako bi odgovorili na pitanja.

“Razumijem potez predsjednika Skupštine Andrije Mandića da otkaže Premijerski sat”, istakao je Spajić.

Upitan da li će tražiti da sjutra bude održan Premijerski sat, Spajić je rekao da neće, jer imaju obaveze sa Svjetskom bankom.

“Imamo mnogo bitne zakone za usvajanje, koje je od nas zahtijeva Svjetska banka. To su zakoni o državnoj imovini, obnovljivim izvorima, o šumama”, kazao je Spajić.

