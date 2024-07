Spajić: Niko za koga se dokaže da je dio kriminalne organizacije neće biti zaštićen

Podgorica, (MINA) – Svako za koga se dokaže da je dio mafijaških ili kriminalnih organizacija biće procesuiran, poručio je premijer Milojko Spajić ističući da niko neće biti zaštićen.

On je na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljena Fiskalna strategija za period 2024 – 2026, odgovarajući na pitanje novinara da li zna ko je visokopozicionirani član izvršne vlasti koji se pominje u prepiskama sa Skaj /Sky/ aplikacije, rekao da nema tu informaciju.

“Za koga god se dokaže da je dio mafijaških ili kriminalnih organizacija neće biti zaštićen i biće procesuiran”, istakao je Spajić.

Specijalno policijsko odjeljenje u srijedu je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u okviru međunarodne akcija kodnog naziva “General”, uhapsilo devet osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje kokaina na međunarodnom nivou.

Iz SDT-a su kazali da su protiv uhapšenih i još deset osoba podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Sastavni dio akcije su i prepiske sa kriptovane Skaj aplikacije u kojima se, kako su objavile Vijesti, više puta pominje visokopozicionirani političar iz vrha izvršne vlasti.

