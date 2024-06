Spajić: Iz opozicije preklinjali da premijerski sat bude u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Poslanici iz opozicije molili su da premijerski sat bude u ponedjeljak, a ne u subotu, rekao je premijer Milojko Spajić, navodeći da je, kada je pristao na to, nastalo novo nezadovoljstvo i optužbe.

Spajić je to kazao reagujući na navode šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrije Nikolića i poslanika Socijaldemokrata Nikole Zirojevića, povodom otkazivanja današnjeg premijerskog sata.

“Kolege iz opozicije su preklinjale da premijerski sat bude u ponedjeljak, a ne u subotu. Kad pristanem na to- novo nezadovoljstvo i optužbe. Kako da im udovoljimo”, napisao je Spajić na platformi X.

Sjednica Skupštine na kojoj je Spajić trebalo da odgovara na pitanja poslanika trebalo je da bude održana danas, ali su iz Spajićevog kabineta tražili da premijerski sat bude odložen za ponedjeljak.

