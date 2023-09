SNP: Učešće u Vladi nijesmo uslovljavali podrškom 49 poslanika

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) učešće u 44. Vladi Crne Gore nije uslovljavala podrškom najmanje 49 poslanika, saopštili su iz te stranke.

Iz SNP-a su istakli da poriču medijske navode da su podršku i učešće u 44. Vladi uslovljavali na taj način.

Oni su su kazali da će odluku o učešću u Vladi donijeti na osnovu mogućnosti da sprovedu svoja programska načela i teme od najveće važnosti za glasače, kao što su popis stanovništva, nastavak gradnje auto-puta ka Boljarama i Beogradu, kao i ravnomjeran ekonomski razvoj sjevera Crne Gore.

“SNP bi volio što stabilniju većinu u Skupštini za formiranje Vlade, jer takva Vlada može lakše i efikasnije da obavlja svoj posao, ali svoju podršku nikad nije vezivao za konkretan broj poslanika od 49”, rekli su iz SNP-a.

Kako su naveli, razgovori o formiranju Vlade su u toku.

“Kontakt između donosioca odluka u ovom trenutku je svakodnevan i s obzirom da je to tema od najvećeg društvenog interesovanja i značaja, obavijestićemo javnost o ishodu tih razgovora čim budemo imali konačan dogovor”, kazali su iz SNP-a.

