Razriješeni Konjević i Krivokapić

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević i ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić razriješeni su večeras u parlamentu sa tih funkcija.

Za njihovo razrješenje glasao je 41 poslanik Demokratskog fronta, Demokrata, koalicije Crno na bijelo i Socijalističke narodne partije.

Skupština je Konjevića i Krivokapića smijenila na predlog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

U sali za vrijeme glasanja nijesu bili poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Liberalne partije.

Abazović je u obrazloženju objavljenom na Telegramu naveo da je, od izglasavanja nepovjerenja Vladi 19. avgusta, javno djelovanje Konjevića i Krivokapića u kontinuitetu odstupalo od zvaničnih stavova Vlade.

„Dok je njihovo rukovođenje resorima odbrane i vanjskih poslova u velikoj mjeri otežalo rad 43. Vlade do izbora Vlade u novom sastavu“, dodaje se u obrazloženju.

