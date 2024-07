Smailović: Pozicija potpredsjednika Skupštine ne smije biti predmet trgovine

Podgorica, (MINA) – Pozicija potpredsjednika Skupštine iz manjinskih stranaka ne može biti predmet bilo kakve trgovine, poručio je šef Kluba poslanika Bošnjačke stranke (BS) Amer Smailović, dodajući da je današnji izbor potpredsjednika parlamenta narušavanje prava manjinskih naroda, na koje će BS imati jasan odgovor.

Poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj izabran je danas za potpredsjednika Skupštine iz reda manjinskih partija.

Smailović je kazao da prava koja su manje brojni narodi ostvarili, među kojima je i pravo da jedan potpredsjednik Skupštine Crne Gore bude iz reda poslanika manjinskih partija, nijesu i ne mogu biti predmet bilo kakve trgovine.

“Ni sa skupštinskom većinom ni sa skupštinskom manjinom, niti predmet bilo kakve trgovine oko konstituisanja vlasti”, rekao je Smailović.

On je istakao da pozicija potpredsjednika Skupštine, koji se bira iz reda poslanika manjinskih partija, može biti samo rezultat dogovora ili rezultat glasanja među poslanicima tih partija.

“Današnji izbor potpredsjednika Skupštine Crne Gore grubim miješanjem i arbitriražom poslanika drugih partija predstavlja grubo narušavanje već stečenih prava na koje ćemo mi iz BS imati jasan odgovor”, kazao je Smailović.

On je naglasio da se to ne odnosi na političke predstavnike albanskog naroda, već na predstavnike parlamentarne većine.

Smailović je rekao da ni jedna pozicija u Vladi ili Skupštini ne može biti predmet trgovine sa principima, manjinskim pravima, evropskim putem Crne Gore, evroatlanskom i evropskom orjentacijom, građanskim karakterom Crne Gore i vrijednostima na kojima je utemeljena BS.

