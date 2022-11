Slovačka zabrinuta zbog političkih dešavanja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Slovačka je zabrinuta zbog najnovijih politička dešavanja u Crnoj Gori, koja su kulminirala glasanjem, efektivno mijenjajući ustavne nadležnosti predsjednika, ocijenio je ministar vanjskih poslova Slovačke Rastislav Kačer.

Kačer je na Tviteru /Twitter/ naveo da svi zakoni moraju biti u skladu sa Ustavom.

“Pozivamo političke lidere da rade zajedno i pronađu izlaz iz krize”, napisao je Kačer.

