Sjutra novi sastanak stare parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pozvao je predstavnike bivše parlamentarne većine na novi sastanak, kako bi pokušali da dogovore konstituisanje vlasti.

Kako saznaju “Vijesti”, Mandić je sastanak sazvao za sjutra u deset sati, u Skupštini Crne Gore.

Sjutra ističe rok do koga bi predsjednik države Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav nove vlade.

Posljednji, ukupno sedmi sastanak bivše većine održan je u petak, i nije donio pomak u pregovorima, niti su Đukanoviću poslali potpise podrške predlogu da lider Demosa Miodrag Lekić bude mandatar, kako je ranije bilo usaglašeno.

