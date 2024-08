SEP: Vlast u Podgorici da prestane sa masovnim partijskim zapošljavanjem

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) pozvala je akteulnu vlast u Podgorici da, kako su naveli, odmah prestanu sa masovnim partijskim zapošljavanjem.

Iz SEP-a su u saopštenju naveli da je istek mandata natjerao odlazeću gradsku vlast Podgorice da krene u masovno zapošljavanje partijskih kadrova, čime opterećuje budžet i sistem Glavnog grada.

“Kako nas obavještavaju zabrinuti službenici, gradske službe ne mogu otkucati podatke o radnom mjestu, koliko se oglasa stihijski dostavlja radi novih uhljebljavanja o trošku građana i privrede”, kaže se u saopštenju.

SEP je pozvao aktuelnu vlast da, kako su naveli, ne žrtvuje razvoj grada nauštrb svojih partijskih kadrova.

“I da makar na kraju mandata radi ono što je morala raditi od početka – da stavlja prave ljude na odgovorne pozicije”, navodi se u saopštenju.

Nosilac Izborne liste SEP-a za podgoričke izbore Ilija Mugoša kazao je da je jedan od prioriteta njihovog programa obezbjeđivanje da na rukovodeće pozicije dođu stručni ljudi koji znaju što i kako treba raditi za razvoj grada.

„Glavni grad ne smije biti Noina Arka u koju će gurati partijske kadrove da ih poslom spasu pred potopom koji sadašnju vlast čeka”, rekao je Mugoša.

On je istakao da Podgorica mora biti prestižan poslodavac koji će zapošljavati jedino putem transparentnog javng konkursa na kojem svako ko zadovoljava uslove mora imati šansu.

“To je red o kojem govorimo i to će se promijeniti nakon 29. septembra“, poručio je Mugoša.

