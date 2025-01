Šehović: Nema deblokade Skupštine dok se ne poniše neustavne odluke

Podgorica, (MINA) – Poštovanje Ustava nije stvar za pregovaranje, poručio je jedan od lidera Evropskog saveza i predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović, navodeći da nema deblokade Skupštine dok se ne ponište neustavne odluke.

Vijesti nezvanično saznaju da je šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler predložio premijeru Milojku Spajiću i lideru Demokratske partije socijalista Danijelu Živkoviću da se u rješavanje političke krize zbog dešavanja u vezi Ustavnog suda, uključi Venecijanska komisija (VK).

Šehović je ponovio da je parlamentarna većina klasičnom uzurpacijom nadležnosti Ustavnog suda brutalno urušila ustavni poredak i svjesno uvela državu u pravnu nesigurnost.

„Nama nikakva dodatna potvrda da je riječ o protivpravnom i neustavnom ponašanju nije potrebna, jer je to potpuno očigledno, o čemu, uostalom, stručna javnost ima nepodijeljeno mišljenje“, naveo je Šehović u saopštenju.

Kako je rekao, kome treba “dodatna pomoć” da bi pročitao šta u Ustavu jasno piše, odnosno izgovor pred svojima za posipanje pepelom i otklanjanje posljedica ustavnog puča koji su sami izazvali, neka je traži od koga god hoće.

„To nije naš problem, nego problem vlasti koja se upustila u ovu pravno-političku avanturu“, istakao je Šehović.

On je naglasio da Evropski savez o potrebi poštovanja Ustava ne vaga i dodao da je siguran da to ne čine ni ostale opozicione partije.

Šehović je poručio da se Ustav mora poštovati u potpunosti, bez kalkulacija i kompromisa.

„Zato, deblokade Skupštine Crne Gore neće biti, niti bilo kakvog drugog političkog dijaloga. Nema nikakvog dijaloga dok se ne ponište neustavne odluke i dok se situacija ne vrati u pređašnje stanje“, istakao je Šehović.

Kako je kazao, to je osnovni preduslov za bilo kakvu normalizaciju političkog i institucionalnog života u Crnoj Gori.

„I ne samo to – kolegama iz opozicije ćemo predložiti proširenje zahtjeva. Siguran sam da ćemo postići saglasnost, a javnost će o svemu biti informisana narednih dana“, najavio je Šehović.

