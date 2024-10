Šehović: Na popisu sačuvan građanski koncept države

Podgorica, (MINA) – Pokušaji promjene identitetske slike Crne Gore kroz vještački etnički inžinjering nijesu uspjeli, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović, dodajući da je na popisu sačuvan građanski koncept države.

Šehović je podsjetio da nije prihvaćen predlog te stranke i civilnog sektora da se osjetljivi podaci o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku ne prikupljaju popisom u periodu izražene društvene nestabilnosti, kako bi se taj statistički proces

zaštitio od pretvaranja u političko pitanje.

“Očigledno da namjerna politizacija popisa od strane nemalog broja političkih subjekata vlasti nije dala očekivani rezultat. Naprotiv”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, pokušaji promjene identitetske slike Crne Gore kroz vještački etnički

inžinjering definitivno nijesu uspjeli.

“Propala je agenda dijela aktuelne vlasti da etnofederalizuje Crnu Goru, koristeći očekivane

rezultate popisa kao povod za takav scenario”, naveo je Šehović.

Kako je dodao, građani Crne Gore su pokazali zrelost i otpornost, jer nijesu podlegli pritiscima, koordiniranoj kampanji koja je vođena u državi i van nje, ali ni brojnim obećanjima

raznih pogodnosti od pojedinih poznatih regionalnih centara moći u zamjenu za poželjno izjašnjavanje o pomenutim osjetljivim pitanjima.

“Naprotiv, Crna Gora je odbacila sve manipulativne namjere i ostala dosljedna svojim građanskim vrijednostima”, poručio je Šehović.

On je istakao važnu ulogu civilnog društva i nacionalnih savjeta, koji su svojim značajnim angažmanom, zajedno sa opozicijom, stali u

zaštitu nacionalnih interesa, za razliku od, kako je naveo, brojnih drugih društvenih činilaca koji su učinili sve da se popis održi u tenzičnom ambijentu.

“Rezultati pokazuju da je Crna Gora, uprkos nemalim izazovima s kojima se posljednjih godina suočava, ipak prilično otporna multietnička i građanska država, spremna da se suoči s brojnim izazovima i da sačuva vrijednosti koje čine osnovu njenog društva”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, jasno je da zbog neznatnih pomjeranja evidentiranih na popisu, nema pobjednika i poraženih.

“To što je, uprkos svemu, pobijedio građanski koncept, ne znači da je bilo ko izgubio”, istakao je Šehović.

Kako je dodao, jedino zajedno može se graditi napredno evropsko društvo, što jeste opredjeljenje ogromne većine crnogorskih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS