SDP predao kandidaturu Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Socijaldemokratske partije (SDP) predali su danas Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predsjedničku kandidaturu poslanice te stranke Draginje Vuksanović Stanković.

Za kandidaturu Vuksanović Stanković predato je 9.350 potpisa podrške, zajedno sa drugim zakonski potrebnim dokumentima, prenosi Pobjeda.

DIK je do sada potvrdio kandidaturu predsjedniku Nove srpske demokratije Andriji Mandiću.

Kandidaturu je predao i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, a o njoj će DIK odlučivati danas.

Učešće na izborima najavio je i čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić.

Demokrate su najavile da će njihov kandidat biti lider stranke Aleksa Bečić.

Nakon što DIK nije utvrdio kandidaturu lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, Glavni odbor te stranke trebalo bi večeras da odluči kako će nastupiti na predstojećim predsjedničkim izborima.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a krajnji rok za predaju kandidatura je 26. februar. Kandidatima za predsjednika neophodan je 8.101 potpis podrške.

Iz DIK-a su ranije kazali da će listu kandidata za predsjednika objaviti do 3. marta.

