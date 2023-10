SD: Bojkotovati popis ako zahtjevi za odgađanje ne bude prihvaćeni

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) će pozvati građane da bojkotuju popis stanovništva u Crnoj Gori, ako zahtjevi za odgađanje ne budu prihvaćeni, poručeno je sa sjednice Predsjedništva te partije.

Kako je saopšteno iz SD-a, Predsjedništvo je, na sjednici održanoj u četvrtak, konstatovalo da ne postoje uslovi za održavanje validnog popisa, zbog čega ga je potrebno odgoditi za april sljedeće godine.

„U suprotnom, ukoliko zahtjevi za odgađanjem ne budu ispunjeni, SD će građanke i građane pozvati na bojkot popisa stanovništva“, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su rekli da je javnost već detaljno upoznata sa konkretnim zahtjevima opozicije, koji bi predstavljali određenu garanciju da će popis biti sproveden u regularnim uslovima, odnosno da će njegovi rezultati imati zadovoljavajući stepen kvaliteta.

„Ti zahtjevi se odnose na neophodnost da taj izuzetno važan i suštinski potreban statistički projekat bude zaista validna osnova za kreiranje brojnih državnih razvojnih politika“, istakli su iz SD-a.

Prema njihovim riječima, jasno je da nijesu ispunjeni političko-institucionalni i formalno-pravni uslovi za održavanje popisa.

Popis se, kako su kazali, ne može održati u periodu evidentne političke nestbilnosti, vd stanja u Vladi i Skupštini, nedostatka transparentnosti, kao i kašnjenja u pripremi neophodnih podzakonskih akata, odsustva bilo kakve kontrole opozicije u bilo kojoj fazi realizacije popisa, odnosno izbora popisivača, instruktora, kao i kontrole unosa podataka.

Iz SD-a su podsjetili da je opozicija učestvovala u svim fazama popisa održanih 2003. i 2011. godine.

„SD zahtijeva odgađanje početka popisa za april naredne godine“, naglasili su iz te partije.

To je, kako su naveli, po svim standardima adekvatan period za održavanje popisa, uz prisustvo jasnog internog i eksternog monitoringa.

„Ukoliko nadležni ne ispune navedene zahtjeve, SD će pristupiti pozivima i organizaciji bojkota popisa stanovništva“, zaključeno je na sjednici Predsjedništva.

