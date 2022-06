Šćepanović predsjednica opštine Kolašin

Podgorica, (MINA) – Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Marta Šćepanović, izabrana je danas za predsjednicu opštine Kolašin.

Šćepanović je na toj funkciji naslijedila Milosava Bulatovića, koji je sredinom maja podnio ostavku, zbog pravosnažne presude kojom je osuđen za zloupotrebu službenog položaja.

Ona je za gradonačelnicu izabrana glasovima DPS-a, Grupe birača „Šule i Mikan s građanima za Kolašin“ i Socijaldemokrata.

Šćepanović je istakla da se izbor na funkciju predsjednice Opštine dogodio i prije nego što je očekivala i “možda ne na način na koji je očekivala”.

Ona je ocijenila da je odluka o preuzimanju te funkcije nekoliko mjeseci uoči predstojećih lokalnih izbora hrabra.

“Promjene će vrlo brzo biti vidljive na svakom koraku. Grad čistiji, bezbjedniji od pasa lutalica, uređenije zelene površine sa novim sadržajima za djecu, obnovljene fasade i gradski mobilijar, bogatija ponuda tokom ljetnje turističke sezone“, rekla je Šćepanović.

Ona je istakla da će još intenzivnije nastaviti da ulažu u razvojne resurse, kao i u modernizaciju saobraćajne, komunalne i sportske infrastrukture, kako bi što spremnije iskoristili ekonomske benefite koje će generisati auto-put Bar -Boljare.

Šćepanović je najavila da će Opština posebno nagraditi najbolje mlade Kolašince, koji u kontinuitetu postižu izvanredne rezultate na domaćim i medjunarodnim takmičenjima u znanju, umjetnosti, sportu.

Šćepanović je rođena 1981. u Kolašinu, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 2004. godine.

Ona je poslanica DPS-a od 2012. godine, a predsjednica je opštinskog odbora DPS-a Kolašin i članica Glavnog odbora DPS.

