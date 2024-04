Šćekić: Crna Gora posvećena saradnji sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena saradnji sa Srbijom, poručio je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade Dragoslav Šćekić u razgovoru sa srpskim ambasadorom u Podgorici Nebojšom Rodićem.

Kako je saopšteno iz Šćekićevog kabineta, na sastanku je razgovarano o saradnji Crne Gore i Srbije u oblasti sporta i mladih, koja je rezultirala zaključivanjem Memoranduma između crnogorske Uprave za sport i mlade i srpskog Ministarstva omladine i sporta.

Šćekić, koji je i ministar sporta i mladih, istakao je da očekuje snažniju saradnju dvije države na planu omogućavanja đačke, studentske i sportske razmjene, kao i sprovođenje zajedničkih projekata.

U saopštenju se podsjeća da Crna Gora i Srbija sarađuju u okviru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) na planu povećavanja mobilnosti mladih, kao i njihovom učešću u društvenom i političkom životu, sa akcentom na jačanju regionalnih veza i evropskog integracionog procesa.

“A sarađivaće i u okviru programa ERASMUS+, gdje je Ministarstvo sporta i mladih partner sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS) na projektu koji se odnosi na izgradnju kapaciteta u oblasti omladinske politike”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknuto zadovoljstvo zbog saradnje između sportskih saveza dvije države, koji kontinuirano rade na jačanju sportskih odnosa.

Šćekić i Rodić razgovarali su i o gradnji novih saobraćajnica u Crnoj Gori, spajanju auto-puta Bar-Boljare sa Srbijom, kao i o rekonstrukciji pruge Beograd-Bar.

“Takođe, bilo je riječi i o dodatnom osnaživanju saradnje Crne Gore i Srbije u oblasti sporta i mladih, kroz razvoj oblasti sportske medicine, organizaciju susreta omladine dvije države i jačanje saradnje na pripremi projekata i apliciranju kod fondova Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Šćekić i Rodić saglasili da je negativan demografski trend prisutan decenijama u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i regionu.

Oni su ocijenili da dominantno državna politika treba biti usmjerena ka donošenju mjera za povećanje nataliteta, ali i obezbjeđivanju kvalitetnijeg života omladine kako bi ostajala u svojoj zemlji i gradila svoju budućnost.

