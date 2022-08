Šćekić: Bila bi bruka da Abazović bude smijenjen

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić ocijenio je da bi bila bruka da premijer Dritan Abazović, koji je potpisao Temeljni ugovor, bude smijenjen sa te funkcije.

Ščekić je to rekao novinarima u Bijelom Polju nakon što je, zajedno sa Abazoviće, obišao bjelopoljsku Opštu bolnicu.

Prema riječima Šćekića, može se smijeniti Vlada, ali ne može istorija.

“Bruka bi bila da Abazović, koji je potpisao Temeljni ugovor da bi prevazišao podjele i tenzije, bude smijenjen. Ja ne moram da budem ministar, ali on mora da bude premijer jer je zaslužio“, kazao je Ščekić.

Abazović je kazao da su, ukoliko Vlada ne padne, spremni odmah da sa bivšom parlamentarnom većinom razgovaraju šta je to održiv model do izbora i kako Crna Gora može da zaobiđe bilo koji vid destabilizacije.

„Mislim da jesen i zimu treba da čekamo spremni i da je neodgovorno da su neki političari spremni da, zbog ličnih frustracija, sve to dovedu u pitanje“, naveo je Abazović.

On je ponovio da, ukoliko se desi da Vlada padne, onda ta druga većina koja se sjutra konstituiše treba da traži modalitete izlaska iz krize.

„Ali onda nema više onog pozivanja za vraćane na staro, jer bi u tom trenutku to postalo besmisleno”, dodao je Abazović.

