Satler: Vrata EU otvorena, ali posao mora biti urađen

Podgorica, (MINA) – Ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da je Crna Gora početkom godine izgubila dragocjeno vrijeme zbog političke nestabilnosti, ali da je siguran da sada svi shvataju da su ova i naredna godina ključne u procesu pristupanja Uniji.

On je na svečanom koncertu povodom obilježavanja Dana Evrope, koji se održava u Muzičkom centru Crne Gore, kazao da večeras ne slave samo Evropu današnjice, već i Evropu budućnosti i mjesto Crne Gore u toj budućnosti.

Satler je podsjetio da više puta poslatu poruku od najviših evropskih zvaničnika da su vrata EU otvorena.

“Vi ste predvodnici procesa. Možete biti uspješna priča. Imate priliku. Ali nikada nijesmo krili svoja očekivanja. Posao mora biti urađen. I prilika može proći”, rekao je Satler.

On je kazao da je početkom godine izgubljeno dragocjeno vrijeme zbog političke nestabilnosti.

“Siguran sam da sada svi u potpunosti shvataju koliko su ove dvije godine ključne. Ovo je prilika koja se ukazuje jednom u generaciji i vi možete biti zapamćeni kao generacija koja je uvela Crnu Goru u EU”, naveo je Satler.

Kako je rekao, to ne dolazi samo od njega, nego od građana Crne Gore, koji u ogromnoj većini podržavaju evropske integracije.

“Ne možete biti polovično posvećeni nečemu. Ili jeste, ili niste. Ili, kako bi Njegoš rekao: „Što se mrčiš kad kovati nećeš?“, naveo je Satler.

Prema njegovim riječima, prevaziđen je politički zastoj i ništa nije izgubljeno.

“Crna Gora to može i nadoknadiće izgubljeno. Vjerujem da ćete ponovo postići tempo koji je izazivao poštovanje širom Evrope”, rekao je Satler i poručio da će EU biti uz Crnu Goru na svakom koraku uz ekspertsku i političku podršku, finansijsku pomoć i novi Plan rasta.

On je rekao da žele da pokažu da promjena nije samo moguća, već i da je moguća brzo.

Kako je naveo Satler, Crna Gora će ubrzo vidjeti kroz novu ekološku kampanju koliko se brzo mogu mijenjati svijest i navike.

“Želimo da pomognemo da održite obećanje o ekološkoj državi iz vašeg ustava i da sačuvate vašu prelijepu zemlju za buduće generacije. Želimo da rastemo zajedno, sve dok Crna Gora ne zauzme svoje zasluženo mjesto u evropskoj porodici”, istakao je Satler.

On je rekao da, sviđalo se to nekome ili ne, živimo u „zanimljivim vremenima“.

“Najbolje što možemo da učinimo jeste da se držimo svojih principa, da vrijedno radimo i da planiramo najbolje. Zato vas večeras, na Dan Evrope, pozivam da planirate EU — da planirate za onaj „dan u hiljadu boja“”, rekao je Satler.

Kako je istakao, ove godine, prvi put Dan Evrope slavi cijela Crna Gora, od Pljevalja do Ulcinja, i od Herceg Novog do Rožaja.

“To šalje jasnu poruku da smo svi zajedno u ovome i da dijelimo viziju evropske Crne Gore”, rekao je Satler.

On je kazao da je EU pouzdan partner i da nikada neće okrenuti leđa svojim temeljnim vrijednostima i svojim partnerima.

“Nastavićemo da podržavamo vladavinu prava, da branimo ljudska prava i da stojimo uz Ukrajinu”, poručio je Satler.

Satler je povodom Dana Evrope priredio tradicionalni svečani prijem za predstavnike diplomatskog kora i crnogorske zvaničnike.

Crnogorski simfonijski orkestar premijerno je izveo simfoniju “Evropa”, koju su komponovali Srđan Nikčević i Darko Bulatović.

Centralna proslava Dana Evrope biće upriličena sjutra u Podgorici.

