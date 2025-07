Ivanović: Cilj Crne Gore da postane članica EU do 2028. ostvariv

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore da zatvori sva pregovaračka poglavlja naredne godine i da postane članica Evropske unije do 2028. je ostvariv, smatra potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Ivanović je, kako je saopšteno iz Vlade, posjetio je Kraljevski institut Elcano, gdje ga je dočekao direktor instituta Čarls Pauel.

On je zahvalio na prilici da predstavi spoljnopolitičke prioritete Crne Gore i detaljno predstavi proces evropske integracije.

Ivanović je naglasio da su prioriteti Crne Gore punopravno članstvo u EU, dobrosusjedski odnosi, jačanje saradnje sa državama regiona i članicama EU.

Ivanović je, kako se navodi, detaljno predstavio pregovarački proces Crne Gore sa EU, ukazujući na značaj proširenja ne samo sa političkog, već i bezbjednosnog aspekta.

„Izložio je dosadašnje rezultate, podsjećajući da je prošla godina bila godina velikih postignuća, sa reformama u pravosuđu, unapređenjem transparentnosti i nezavisnosti institucija“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je podsjetio na dobijanje pozitivnog IBAR-a za poglavlja 23 i 24 u junu prošle godine, kao i zatvaranje poglavlja 5 – Javne nabavke u junu ove godine.

Cilj Crne Gore je, kako je naglasio, zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do 2026. godine i članstvo u EU do 2028. godine.

„Iako je pred nama još mnogo rada, Ivanović je uvjeren da je taj cilj ostvariv“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da članstvo u EU donosi velike benefite u ekonomiji, saradnji, pristupu fondovima, ali i širenju evropske atmosfere i mentaliteta na Zapadni Balkan.

Ivanović je istakao da je Crna Gora predvodnik u pregovaračkom procesu, kao i u sprovođenju reformi, sa 88 odsto ispunjene Reformske agende, kao i da podržava pristup zasnovan na zaslugama.

„Istakao je da će, nakon pristupanja EU, Crna Gora postati snažan zagovornik politike proširenja. Proširenje će, kako je rekao, biti od koristi i za kredibilitet same EU, pod uslovom da i kandidati i EU ispune svoje obaveze“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je naglasio da podrška javnosti članstvu u EU izuzetno visoka i da je Crna Gora potpuno usklađena sa spoljnom politikom EU.

On je ukazao na već vidljive koristi članstva, kao što su liberalizacija viza, pristupanje SEPA sistemu, kao i konkretni rezultati u oblasti društvene infrastrukture.

„Tokom diskusije Ivanović je istakao aktivnu i kredibilnu ulogu Crne Gore kao članice NATO-a, te važnost nastavka reformi i daljeg angažmana na evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je diskusija vođena u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, potvrđujući spremnost obje strane na dalju saradnju, razmjenu znanja i jačanje odnosa.

Kraljevski institut Elcano je vodeći španski think-tank za međunarodne odnose, a predsjednik njegovog Savjeta je kralj Felipe VI.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS