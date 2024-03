DPS: Šaranović krši zakon, Spajić pod ucjenom prihvata nezakonito rješenje

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović inicijator je grubog kršenja Zakona o unutrašnjim poslovima, zato što taj akt ne prepoznaje konkurse i javne pozive, već jasno propisuje kako se bira vršilac dužnosti /v.d./ direktora policije u slučaju smjene postojećeg.

To su ocijenili iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da su u tome saučesnici Šaranovića svi članovi Vlade.

Vlada je sinoć, na telefonskoj sjednici, razriješila direktora Uprave policije Zorana Brđanina, a v.d. direktora policije biće biran preko javnog poziva.

Iz DPS-a su kazali da su svi članovi Vlade, predvođeni premijerom Milojkom Spajićem, u nedjelju bili ucijenjeni od Demokrata da pred ponoć podrže nezakonito rješenje.

„Zakon o unutrašnjim poslovima ne prepoznaje nikakve interne i eksterne konkurse, javne pozive i slično, već jasno propisuje kako se bira v.d. direktora policije u slučaju smjene postojećeg“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Kako su rekli, poigravanje državom koje Spajić dozvoljava i u njemu učestvuje, nikad nije viđeno u Crnoj Gori.

Iz DPS-a su istakli da nikada nijesu svjedočili situaciji da ministar unutrašnjih poslova sam, sa svojim partijskim kolegama, u hodu izmišlja članove zakona, onako kako njemu i njegovoj partiji odgovara.

„Čak i da su Demokrate toliko drske da proglašavaju da je zakon ono što oni na svojim partijskim sastancima odluče, odgovornost je na Vladi i premijeru da ne dozvoli da se neko bahato poigrava državom“, rekli su iz DPS-a.

Kako su kazali, Spajić pristaje na ucjenu, saziva vladu u nedjelju pred ponoć, koja svojim glasanjem ovjerava nezakonitost.

„Igra prijestola za partijsku kontrolu bezbjednosnog sektora, u kojoj su glavna pravila, ko će koga prevariti, nanose veliku štetu jednom od najvažnijih segmenata javne uprave“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da izvršna vlast, kojoj sektor bezbjednosti služi kao paravan za ucjene, treba što prije da ode u prošlost.

„Da bi se vratila ozbiljnost u upravljanje državom, najprije mora da se desi pad vlade, koji je očigledno neizbježan“, zaključili su iz DPS-a.

