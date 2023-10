Rat u Ukrajini pokazuje da je NATO jedini akter koji osigurava bezbjednost Evrope

Budva, (MINA) – Proteklih godinu i po rata Rusije protiv Ukrajine pokazalo je da je NATO jedini akter koji pruža i osigurava bezbjednost Evrope, kao i koliko je za Evropsku uniju (EU) i Sjedinjene Američke Države (SAD) važno transatlantsko partnerstvo, ocijenjeno je na panelu 2BS foruma.

Direktor diplomatske škole u Beču Emil Briks je, na panelu „Redefinisana šahovska tabla: EU Bezbjednosna politika na tragu ruske agresije na Ukrajinu”, kazao da misli da zbog rata postoji i sve veće interesovanje u EU za Zapadni Balkan.

Upitan o terminu „globalna prekretnica„ /Global Zeitenwende/, koji je na početku ruske agresije na Ukrajinu uveo njemački kancelar Olaf Šolc, i da li je nakon toga uslijedila odgovarajuća akcija u Evropi, on je rekao da EU, kao zajednica 27 država članica, pokazuje solidarnost.

Briks je podsjetio da je EU dosad uvela 11 paketa sankcija Rusiji.

Pomoć Ukrajini, kako je naveo, i moralna je obaveza.

„Rekao bih da je to važna moralna obaveza. Države članice EU su različito djelovale i imaju drugačiji pristup ratu. Dobar primjer je Mađarska, ali ona nije jedini primjer“, dodao je Briks.

On je odgovor u pogledu bezbjednosti opisao kao „pola punu, pola praznu čašu“.

Kako je kazao Briks, neke države, kao što su Finska i Švedska, izvukle su zaključke.

„Nijesu sasvim slučajno zaključci tih država da treba da postanu članice NATO-a. Proteklih godinu i po rata Rusije pokazuje da je NATO jedini akter koji se bavi pitanjima bezbjednosti u Evropi“, naveo je Briks.

Na pitanje šta ako se fokus NATO-a pomjeri sa Evrope na druge krajeve svijeta i ko će onda braniti Evropu, on je odgovorio da i dalje u velikoj mjeri zavisimo od NATO-a i da je poruka sa svakog samita Alijanse da se neće predati nijedna inča teritorije neke NATO članice.

„NATO će i u doglednoj budućnosti biti jedini entitet koji osigurava i pruža bezbjednost“, istakao je Briks.

EU, prema njegovim riječima, nije u poziciji da može dati slična uvjeravanja.

„SAD jako dobro znaju da, čak i ako dođe do prelaska fokusa na Tajvan, neće moći da se izvuče iz Evrope“, naveo je Briks.

Kako je kazao, ko god da pobijedi na predsjedničkim izborima u SAD-u, bilo Donald Tramp ili Džozef Bajden, interesovanje za Evropu se neće umanjiti.

„A to znači da možemo reći da je ironično ruski rat pokazao koliko je za EU i SAD važno transatlantsko partnerstvo“, dodao je Briks.

On je, govoreći o izborima u Evropskom parlamentu, kazao da, koji god ishod da bude, neće doći do značajnih promjena u pogledu uloge EP, ali da na nacionalnom nivou može doći do značajnijih promjena u stavu država člnaica EU.

„U mojoj zemlji trenutno proruska populistička partija prednjači u ispitivanjima javnog mnjenja i siguran sam da bi to stvorilo jednu potpuno drugačiju sliku i promijenilo stav Austrije prema krizi i ratu“, rekao je Briks.

On je naveo da je optimističan jer, prema ispitivanjima javnog mnjenja, i dalje imaju snažnu podršku od većine stanvništava da se pruža podrška Ukrajini.

Predsjednik Centra za prevenciju konflikata i rana upozorenja Iulian Chifu kazao je da ono što se dešava na Crnom moru utiče na Evropu, ali i na cijeli svijet.

„Moramo da shvatimo da su koraci pred nama – krupni koraci“, rekao je Chifu.

On je naveo da su svi znali da će doći do rata, sa izuzetkom nekih zemalja koje u to nijesu vjerovale.

Chifu je kazao da je i kod potrošnje za odbranu došlo do ključnih promjena.

„Ako razmatramo mogućnost da intenzivan rat može da započne, moramo to preslikati na našu procjenu prijetnji, moramo da se pripremimo za takva dešavanja“, dodao je Chifu.

On je istakao važnost nivoa saradnje i kohezije između EU, NATO-a, G7 , globalnih partnera, demokratskih zajednica.

Chifu je, govoreći o predsjedničkim izborima u SAD-u koji će biti održani naredne godine, ocijenio da pomoć Ukrajini neće biti umanjena niti će Ukrajina biti ignorisana.

„Ako bude izabran Tramp, neće ni njegov izbor biti dramatična promjena. On je rekao da će zaustaviti rat za 24 sata, to je prosto jedna predizborna priča. Moja poenta je da Tramp neće promijeniti evoluciju pomoći“, rekao je Chifu.

On je istakao da se ne može dozvoliti da Ukrajina izgubi rat.

„Dolazimo do važne poente, na samitu u Viljnusu čuli smo da nijedna inča teritorije neće biti data, jer smo na teži način naučili koliko je teško povratiti teritorije jednom kad budu okupirane“, kazao je Chifu.

On je dodao da će raditi na planovima koji, kako je naveo, nikome neće dozvoliti da dođe do granica NATO-a i da ih pređe.

Prema njegovim riječima, stvari se kreću u pozitivnom smjeru, i važno je znati mehanizme kojima se promjene ostvaruju na niovu EU i NATO-a.

„Zato sam aludirao na činjenicu da govorimo o stvarnim političarima i stvarim ljudima. Postoji način prilagođavanja stvarnosti, a nivo očekivanja ne treba da bude takav da se misli da se sve prkeo noći može riješiti“, kazao je Chifu.

On je poručio da su tri aspekta moći EU važna, a najvažniji je normativni.

„Dakle, ima sredstava i načina, ne preko noći, ali ima načina da se ograniči volja ili omogući ostvarivanje konsenzusa. To su mehanizmi, ali se to ne može ostvariti preko noći“, dodao je Chifu.

Šefica politike Minhenske bezbjednosne konferencije Nicole Koenig je, govoreći o izborima za EP, kazala da, prema ispitivanjima javnog mnjeja i dalje postoji snažna podrška za Ukrajinu i proširenje Unije.

„Tako da mislim da će se više raditi o nacionalnim pitanjima. Naša obaveza je da se pomogne Ukrajini“, navela je Koenig.

Kako je ukazala, dugoročno gledano važno je da se ispune obećanja koja se odnose na izdvajanja za odbranu.

„Ako pogledate šta se sve dešavalo posljednjih godinu i po, vidjećete da je bilo dosta nekoordinisanog trošenja, dosta država članica je nabavljalo oružje u inostranstvu, što nije uvijek bilo koordinisano na pravi način“, navela je Koenig.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS