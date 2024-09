Rakčević: Partija parlamentarne većine izgubile povjerenje građana

Podgorica, (MINA) – Partije parlamentarne većine u u potpunosti su delegitimisane na izborima u Glavnom gradu i izgubile su povjerenje građana, ocijenio je Luka Rakčević, nosilac liste „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“.

Rakčević je, na konferenciji za novinare, zahvalio građanima što su im ukazali povjerenje.

„I što su našoj listi, prema preliminarnim rezultatima, dali oko 11 procenata. To našoj listi omogućava da bude temelj i da odredi politički pravac nove uprave Glavnog grada“, naveo je Rakčević.

On je rekao da je veoma važno ukazati da su partije parlamentarne većine u Podgorici u potpunosti delegitimisane i da su izgubile svako povjerenje građana Glavnog grada.

Rakčević je dodao da partije koje čine dvotrećinsku većinu na državnom nivou, u Podgorici nemaju većinu.

„Zaista vjerujem da ova lista određuje politički pravac i Podgorice, ali i Crne Gore u narednom periodu, i vjerujem da će Podgorica postati bolji, zeleniji, čistiji i bezbjedniji grad“, kazao je Rakčević.

On je rekao da se razbijaju teze njihovih političkih oponenata da neće biti stožer buduće vlasti i da neće udariti temelje buduće gradske uprave.

„Sve vrijeme smo govorili da ćemo mi biti ti koji će udariti snažne temelje gradske uprave i ovaj rezultat to dokazuje“, naveo je Rakčević.

On je poručio da će voditi pregovore isključivo vodeći računa o interesima građanima Podgorice.

„Ne bih noćas izlazio sa konačnim stavovima, ostavio bih da dobijemo konačne rezulate izbora u Glavnom gradu. Nakon toga ćemo se vrlo brzo izjasniti o svim koracima“, naveo je Rakčević.

Kako je kazao, koalicija koju čine Pokret Evropa sad i Demokrate je na prošlim lokalnim izborima imala nešto preko 40 odsto podrške birača.

Rakčevič je rekao da ta koalcija na ovim izborima ima „jedva“ preko 20 odsto osvojenih glasova.

„Lista Demokratskog fronta je zadržala ili blago popravila svoj izborni rezultat. Jedno je definitivno jasno, vlast sa državnog nivoa, koja ima dvije trećine podrške u crnogorskom parlamentu, je u Podgorici ispod 50 odsto i ta koalicija nema legitimitet“, naveo je Rakečvić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS