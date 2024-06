Rajnke: Opravdan optimizam Crne Gore o mogućem članstvu u EU 2028.

Vašington, (MINA) – Američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke rekla je da je optimista u pogledu napretka zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), poslije odluke Evropske komisije da uputi pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR) koji je uslov za dalji nastavak pregovora.

Rajnke je u intervjuu za Glas Amerike poručila da crnogorskoj vladi predstoji još teži posao – da ostvari konkretne rezultate u oblasti vladavine prava.

Ona je istakla i da pomno prati najave rekonstrukcije vlade u koju bi, prema koalicionom sporazumu ušli predstavnici bivšeg Demokratskog fronta, i navela da su Sjedinjene Države usredsređene na to da li su crnogorski lideri posvećeni ciljevima na koje su se obavezali.

Na pitanje da li aktuelna vlada za sada ispunjava očekivanja, Rajnke je odgovorila da su očekivanja američke vlade usklađena sa očekivanjima crnogorskih građana.

“I od toga treba početi, zato što to zaista ima veze sa budućnošću zemlje. Očekivanje da će Crna Gora biti članica Evropske unije, što će se dogoditi, i kredibilan NATO saveznik”, rekla je Rajnke i dodala da je to nešto na šta bi Crna Gora trebalo da bude ponosna.

“Sve što radim na terenu sa mojim izvanrednim timom iz ambasade i sa našim partnerima u Crnoj Gori usklađeno je sa onim što vlada kaže da su joj ciljevi i očekivanja. I postižemo napredak, naročito kada je riječ o članstvu u EU. Vidimo napredak što je veoma zadovoljavajuće. I zaista mi je drago što je Crna Gora sada na ivici tog velikog koraka”, kazala je Rajnke.

Upitana da li vidi bilo kakav nesklad ili dvosmislenost u onome što vlada govori, i što konkretno radi, naročito kada je riječ o spoljnoj politici, Rajnke je kazala da za njih postoji širi nacionalno bezbjednosni cilj, a to je da imaju saveznika i partnera na kojeg mogu uvijek računati, saveznika i prijatelja koji je stabilan i prosperitetan.

Ona je istakla da Crnu Goru vidi u tom svijetlu navodeći da je riječ o zemlji koja postiže napredak.

“Crna Gora je usvojila najnoviji paket EU sankcija, i dalje je 100 odsto usklađena sa spoljnopolitičkom i bezbjednosnom platformom EU i to su važne stvari koje treba uzeti u obzir. Šire gledano, smatram da su Crna Gora i Sjedinjene Države na istom putu kada je riječ o spoljnoj politici i nacionalnoj bezbjednosti. To je važno”, smatra Rajnke.

Ona je kazala da je opravdan optimizam Crne Gore da bi mogla da postane članica EU 2028. godine.

“Vjerujem. Veliki sam optimista. I mislim da to odražava stav cijele američke vlade. Optimisti smo da je nova vlada premijera Milojka Spajića, koja je na položaju kratko vrijeme, veoma usredsređena na taj cilj. I potezi u vladi, podržani potezima u parlamentu, su se zaista uskladili da se postigne taj veliki korak”, rekla je Rajnke.

Ona je kazala da je optimista, zato što vidi da se očekuje potencijalno dobijanje IBAR-a u junu kada će se znati da li će zemlje članice EU glasati da je Crna Gora ispunila privremena mjerila.

“Međutim, onda slijedi težak posao. U stvari, dio posle dobijanja IBAR-a je čak teži zato što onda moraju da se rešavaju sva poglavlja u procesu pristupanja EU, bez obzira da li je riječ o zakonu o konkurenciji, životnoj sredini i mnogim drugim. I da se zaista pokaže napredak i konkretni rezultati u oblasti vladavine prava”, navela je Rajnke.

Ona smatra da je Crna Gora napredovala u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Ima napretka, apsolutno. I potreban je težak rad da se osigura da nema odmazde, već da se rešavaju problemi vezano za aktere i sumnjive organizacije koje pokušavaju da utiču i izvrnu odluke vlade i njene programe. To je težak rad koji nastupa jednom kada se dobije IBAR”, ocijenila je Rajnke.

Na pitanje da li ih sedam mjeseci od formiranja vlade i dalje brine što je u vladajućoj većini proruska, anti-zapadna koalicija Rajnke je odgovorila da su usredsređeni na to da svi lideri, koji su u poziciji da utiču na budućnost Crne Gore, budu fokusirani na ciljeve na koje su se obavezali.

Na pitanje da li zabrinjava Ameriku to što se najavljuje i rekonstrukcija vlade i dau njoj budu ministri iz koalicije Za budućnost Crne Gore, Rajnke je kazala da to pomno prati.

“Interesuje me da vidim šta će premijer preduzeti kada je riječ o tom pozivu na rekonstrukciju posle odluke Evropske unije krajem juna. Znam da postoje drugi politički entiteti koji bi voljeli da se pridruže vladi, tako da će možda biti razgovora o tome kako će vlada izgledati posle kraja juna”, poručila je Rajnke.

