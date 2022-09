Radunović: Đukanović da pozove Lekića na konsultacije

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović rekao je da je danas 41 poslanik odbio inicijativu predsjednika države Mila Đukanovića, čime su pokazali da u Skupštini postoji jasna većina za novu vladu.

Radunović je, na konferenciji za medije u Skupštini, pozvao Đukanovića da na konsultacije pozove lidera Demosa Miodraga Lekića, koji ima podršku 41 poslanika da bude mandatar za sastav nove vlade.

“Prisustvovali smo manifestaciji jedinstva parlamentarne većine nakon što je Đukanović želio da provjeri jesu li mu utisci tačni”, rekao je Radunović.

On je kazao da činjenica da Skupština ima većinu pokazuje da parlament može da funkcioniše nesmetano.

“Nakon što je danas Đukanović saznao da postoji ta većina, postoje svi uslovi da on resetuje svoj pokušaj konsultacije. Kažem pokušaj jer nije sazvao dio predstavnika partija. Pozivam ga da pozove na konsultacije Lekića, a Lekić će, u ime nas 41, da ga uvjeri da postoji većina za sastav nove vlade”, rekao je Radunović.

On je ocijenio da bi svako izazivanje dodatne krize samo usporilo put Crne Gore ka Evropskoj uniji.

“Ukoliko je Đukanović dobronamjeran, neka pogleda u broj koji je vidio na semaforu danas i neka se saglasi sa čime se saglašava čitava Crna Gora. Neka oslobodi mehanizam za formiranje nove vlade”, rekao je Radunović.

On je kazao da 41. poslanika nije birala imperijalna Rusija, ni velika Srbija, nego građani Crne Gore.

“Birali su nas da njega smijenimo. On to danas ne dozvoljava već opstruira da većina dobije mandatara i formira vladu”, smatra Radunović.

Na pitanje koji je sljedeći potez DF-a, Radunović je kazao da Đukanović ne odlučuje ko će biti kriv.

On je rekao da će se 21. oktobra glasati o sudijama Ustavnog suda.

“Ja garantujem da će se među 18 kandidata pronaći četiri iza kojih će kompletna parlamentarna većina stati, samo da vidimo šta će DPS. Imaćemo predloge sa Odbora za ustavna pitanja i imaćemo priliku da u izbore uđemo regularno”, naveo je Radunović.

