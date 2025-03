Putin pristao da obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

Moskva, (MINA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio je predlog američkog predsjednika Donalda Trampa da Rusija i Ukrajina prestanu sa napadima na energetsku infrastrukturu na 30 dana, saopštio je Kremlj.

Rojters prenosi da je Putin dao odgovarajuću naredbu ruskoj vojsci.

Kremlj je saopštio da su dvojica lidera imala “detaljnu i iskrenu razmjenu mišljenja” o Ukrajini.

Putin je, tokom telefonskog razgovora, rekao da rješenje sukoba mora biti “sveobuhvatno, održivo i dugoročno”, uzimajući u obzir ruske bezbjednosne interese i temeljne uzroke rata.

Dvojica čelnika razgovarali su o američkom predlogu za 30-dnevni prekid vatre, na koji je Ukrajina pristala prošle sedmice.

Kremlj je objavio da je Putin iznio “značajne tačke” o nadziranju takvog primirja i sprečavanju da ga Ukrajina koristi za mobilizaciju više vojnika i ponovno naoružavanje.

“Naglašeno je da ključni uslov za sprječavanje eskalacije sukoba i rad na njegovom rješavanju političkim i diplomatskim sredstvima treba da bude potpuni prekid strane vojne pomoći i pružanja obavještajnih informacija Kijevu”, saopštio je Kremlj.

