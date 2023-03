Protest povodom tribine Milatovića na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Grupa građana protestovala je ispred cetinjskog Sportskog centra zbog tribine predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića.

Kako prenosi Radio Televizija Cetinje, najava promotivnog skupa Milatovića na Cetinju izazvala je burnu reakciju okupljenih građana koji su protestovali ispred ulaza u motel Sportskog centra Lovćen.

Milatovićeva tribina počela je oko 17 sati i 20 minuta.

Portal Vijesti javio je da u jednom trentku došlo i do napada, pa je Milatović morao uz pomoć obezbjeđenja i policije da uđe u Sportski centar.

Ispred Sportskog centra bio je prisutan veliki broj policijskih snaga.

