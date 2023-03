Proglašeni konačni rezultati izbora u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Izborna komisija (IK) Glavnog grada proglasila je konačne rezultate lokalnih izbora u Podgorici.

IK je ovu odluku donijela nakon što je Ustavni sud odbio sve žalbe koje su pristigle poslije izbora 23. oktobra prošle godine.

Na izborima u Podgorici Demokratska partija socijaista, koja je predvovila listu “Svi za naš grad” osvojila je 24 mandata.

Pokret Evropa sad osvojio je 13 mandata, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta 11, Demokratska Crna Gora šest i Građanski pokret URA četiri.

