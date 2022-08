Prijeti opasnost da nova vlada poništi Temeljni ugovor

Podgorica, (MINA) – Demokrate su spremne da pogaze i Temeljni ugovor i svaku svetinju, samo da bi došle do fotelja, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP).

Iz te partije su ponovili da su Demokrate tajnim dogovorom sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) srušili 43. Vladu.

“Sada prijeti realna opasnost da neka nova Vlada, koju će vjerovatno činiti DPS, Demokrate, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate i Bošnjačka strankia, poništi Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC)”, kaže se u saopštenju SNP-a.

Oni su upitali Demokrate “da li su se probudile i da li su svjesne zbog koje tačke dnevnog reda su glasale za pad Vlade”.

“Zašto na zahtjev premijera Abazovića nijesu uputili nijednu primjedbu na tekst Temeljnog ugovora? Koje su sporne tačke u Temeljnom ugovoru zbog kojih su glasali za pad Vlade? Zašto su pozdravili potpisivanje Temeljnog ugovora, pa samo nakon 15 dana oborili Vladu zbog potpisivanja istog”, upitali su iz SNP-a.

Iz te stranke su pozvali Demokrate da, kad su već toliki vjernici i poštovaoci SPC, objasne građanima i vjernicima svoje postupanje kad je u pitanju Temeljni ugovor.

“Smislenog objašnjenja nema. Demokrate su spremne da pogaze i Temeljni ugovor i svaku svetinju, samo da bi došle do fotelja. To je svim građanima danas jasno i to je jedina istina”, zaključuje se u saopštenju SNP-a.

