Predviđa se obaveza premijera da prisustvuje kontrolnim saslušanjima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik i članovi vlade biće dužni da, na poziv Skupštine, prisustvuju kontrolnim saslušanjima i da na zahtjev poslanika dostave materijale, dokumenta i podatke, obavještenja i objašnjenja, predviđeno je radnom verzijom Zakona o Vladi.

Radnom verzijom zakona, u koju Vijesti imaju uvid, predviđa se i da vlada u tehničkom mandatu može da obavlja tehničke poslove iz svoje nadležnosti, koji se odnose na “izvršavanje redovnih zakonom utvrđenih finansijskih i drugih obaveza koji ne stvaraju nove finansijske obaveze, bez saglasnosti Skupštine”.

”Vlada kojoj je prestao mandat ne može vršiti postavljenja, davati saglasnosti na postavljenja, osim ako se ona sprovode u skladu sa redovnom procedurom i započetim postupcima. Vlada kojoj je prestao mandat može određivati vršioce dužnosti”, kaže se u dokumentu.

Predviđeno je da vlada radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova, kao i da vlada odluke donosi većinom glasova svih članova.

Kako prenosi portal Vijesti, u radnoj verziji se kaže da je mandatar prilikom utvrđivanja predloga za sastav vlade dužan da vodi računa o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Prema predloženim rješenjima, vlada može, na predlog premijera, u hitnim slučajevima, na telefonskoj sjednici odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova vlade.

Precizirano je da se, osim u slučaju ratnog ili vanrednog stanja ili objektivne nemogućnosti da se održi sjednica, na telefonskoj sjednici ne može odlučivati o predlogu vlade o skraćenju mandata Skupštini, raspisivanje državnog referenduma, pitanja povjerenja vladi, predlogu za raspuštanju parlamenta.

Kako se dodaje, na telefonskoj sjednici se ne može odlučivati ni o podnošenju ostavke vlade, podnošenju predloga za promjenu Ustava, utvrđivanju predloga zakona o budžetu i završnom računu budžeta, predlogu zakona za čije je usvajanje u Skupštini predviđena kvalifikovna većina i odlukama o imenovanju, postavljenju i razrješenju.

”Sjednice vlade su otvorene za javnost, izuzev rasprave o tačkama dnevnog reda koje su označene stepenom tajnosti u skladu sa zakonom”, navodi se u dokumentu.

Članom 25 radne verzije Zakona o Vladi predviđeno je da vlada ima 14 ministarstava.

Riječ je o ministarstvima pravde i ljudskih prava, odbrane, unutrašnjih poslova, finansija, vanjskih poslova, javne uprave, prosvjete i nauke, ekonomije, zdravlja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, rada i socijalnog staranja, prostornog planiranja i ekologije, kulture i medija, kao i sporta i mladih.

”Vlada može imati najviše dva ministra bez portfelja”, propisano je dokumentom.

