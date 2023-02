Predsjedništvu Demokrata predloženo da Bečić bude kandidat za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Centralni izborni štab (CIŠ) Demokratske Crne Gore predložio je predsjedništvu partije da kandidat za predsjednika države bude lider Demokrata Aleksa Bečić.

CIŠ je predložio predsjedništvu da za sjednicu Glavnog odbora utvrdi predlog odluke kojom se za predsjednika Crne Gore na predstojećim izborima kandiduje Bečić.

Iz Demokrata su kazali da je takav predlog Centralnog štaba proistekao nakon održanih sjednica opštinskih i mjesnih odbora Demokrata širom Crne Gore, na kojima su dominirali predlozi da Bečić bude predsjednički kandidat Demokrata.

“Analizirajući aktuelne političke prilike, CIŠ je stava da u ime Demokrata kandidat treba da bude pojedinac sa najvećim stepenom popularnosti, a sva relevantna istraživanja u kontinuitetu potvrđuju da je to upravo Bečić”, kaže se u saopštenju.

Iz te partije su naveli da je CIŠ u postupku priprema za predsjedničke izbore formirao 22 lokalna izborna štaba sa ukupno 350 koordinatora i za samo pet dana isključivo unutar partijske infrastrukture obezbijedio do ovog momenta više od 11 hiljada potpisa podrške kandidatu Demokrata.

Kako se dodaje, CIŠ je konstatovao da je svaki segment kampanje u svim organizacionim cjelinama potpuno spreman na najvećem operativnom nivou.

Navodi se da su nebrojeno puta potvrđena, stabilna, utemeljena i dobro organizovana partijska infrastruktura sa jedne i Bečić kao ličnost koja je godinama u samom vrhu popularnosti političara u Crnoj Gori sa druge strane, nesumnjivo elementi koji garantuju uspjeh.

Iz Demokrata su naveli da su elemnti koji garantuju uspjeh i potreba da građansko biračko tijelo političkog centra treba da ima u kandidatu kompletnu državničku ličnost, koja je djelovanjem u politici i obavljanjem visokih državnih pozicija to potvrdila, a uz to sa visokim moralnim kapitalom i poštenim pristupom prema svima.

