Predsjednik mora biti ličnost koja personifikuje vrijednosti cijele države

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore mora biti ličnost koja svojim primjerom personifikuje vrijednosti cijele države, a ne vrijednosti podzemlja, kazao je predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić.

On je, tokom posjete Bijelom Polju, rekao da u dosadašnjem političkom djelovanju nije zaboravljao sjever Crne Gore, da nije dijelio Crnu Goru po regionima i da to neće činiti ni kao predsjednik države.

“Kao predsjednik Crne Gore, sav narod u Crnoj Gori, ma u kojoj opštini živio, posmatraću kao jednu nedjeljivu cjelinu kao što sam činio i do sada. Kad sam se sa svojim kolegama borio za unaprijeđenje standarda i sva ona zakonska rješenja koja jačaju kvalitet života svih”, kazao je Bečić.

On je istakao da se jednako borio i za narod u Podgorici, Baru i u Bijelom Polju.

“Tako da nemate razloga da sumnjate da će tako biti i kada postanem predsjednik Crne Gore“, poručio je Bečić.

Kako je kazao, u Bijelo Polje nije došao sa obećanjima, vrećama novca kojim bi trgovao ljudskim dušama.

“Došao sam sa čašću, karakterom i integritetom kao jedinim kapitalom koji imam i jedinim valutama koje su među građanima Bijelog Polja uvijek imale vrijednost. Tako da mi ništa drugo, ovdje, među vama, nije ni potrebno”, istakao je on.

Bečić je kazao da je to promjena koju donose i da vraćaju čast kao vrijednost i moral u politici koji mora biti zalog povjerenja koje dobijaju kod naroda.

“Ne tražimo podršku od vas na osnovu jednokratne socijalne pomoći, nego na osnovu poštenja i poštenog odnosa prema narodu, jer poštenje nije jednokratna kategorija. Poštenje je stub vječnosti Crne Gore”, poručio je Bečić.

On je poručio da će Crne Gore biti dok ljudi brane druge od sebe, više nego sebe od drugog.

“Ali se nikada više, niko od nas, ne smije braniti od onoga ko treba sve da nas predstavlja, a to je predsjednik Crne Gore“, rekao je Bečić.

Kako je kazao, nikada više se ne smije dozvoliti da vrijednosti kao što su čast, poštenje, iskrenost, držanje do date riječi, budu ismijavane i da se podrazumijeva da im nema mjesta u politici.

“Mi ih, uz vašu, pomoć, vraćamo na velika vrata u Crnoj Gori, uvodimo ih kao kriterijume na osnovu kojih nam se valja opredjeljivati kada činimo bilo koji izbor, pa i onaj 19. marta i 2. aprila, na predsjedničkim izborima”, rekao je on.

Bečić je poručio da je institucija predsjednika u suštinskom i simboličkom smislu institucija sa koje treba da krene moralni preporod u Crnoj Gori.

“Predsjednik Crne Gore mora biti ličnost koja svojim primjerom personifikuje vrijednosti cijele države, a ne vrijednosti podzemlja”, poručio je Bečić.

On je istakao da je uvažavanje drugog vrlina koja je oduvijek krasila Bijelo Polje, koje je samo uz baštinjenje te vrline i moglo da očuva multinacionalni i multikonfesionalni sklad.

“U tome se ogleda patriotizam kad ne osvrćući se na naše razlike radimo za opšte dobro svakog čovjeka i svakog naroda”, poručio je Bečić.

Kako je kazao, običaj da se ljudi u cijeloj Crnoj Gori vrednuju po tome kako su i koliko časno i pošteno činili i postupali garantuje odličan rezultat na predstojećim predsjedničkim izborima.

