Predsjednički kandidat evropske i građanske Crne Gore da bude nestranačka ličnost

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat evropske i građanske Crne Gore treba da bude nadstranačka ličnost, prihvatljiva svima koji baštine vrijednosti politike koja Crnu Goru vidi u društvu civilizovanih, demokratskih i ekonomski razvijenih država, ocijenili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Potpredsjednika SDP-a Bojana Zekovića rekao je da bi, imajući u vidu aktuelni politički kontekst, predsjednički kandidat trebalo da bude lišen partijskih tereta i omraženosti javnosti koju nose različite strukture.

On smatra da takav kandidat ima ubjedljive šanse za uspjeh na predsjedničkim izborima.

“Ovakav kandidat bi bio u stanju da okupi sve političke subjekte koji su na tim vrijednostima ali i civilni sektor i nepartijske organizacije”, naveo je Zeković.

Kako je ocijenio, taj nadstranački kandidat bi, braneći vrijednosni okvir koji je danas ugrožen, a za koji postoji jasna većina u Crnoj Gori, bio prihvatljiv širokom krugu građana.

Zeković je poručio da će SDP imati svog kandidata, ukoliko ne bude želje za postizanjem takvog dogovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS