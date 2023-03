Predsjednički izbori pitanje odnosa prema državi i budućnosti

Podgorica, (MIN) – Predsjednički izbori 19. marta nijesu pitanje partijskog opredijeljivanja, već odnosa prema državi i budućnosti, ocijenio je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na tribini u Tivtu, kazao da se nema pravo na pasivnost, da se mora čvrsto preuzeti odgovornost u svoje ruke i da trebaju mobilisati svakoga koga mogu.

„Tek onda nemam nikakvu dilemu da ćemo se 19. marta zajedno radovati još jednoj velikoj i važnoj pobjedi evropske Crne Gore”, poručio je Đukanović.

On je istakao da je Crna Gora napravila prekretnicu kada je odlučila da krene evropskim putem.

“Napravili smo prekretnički poduhvat u odnosu na našu čitavu istoriju, gdje smo bili zagledani na Istok. Kazali smo – mi želimo da budemo, ne samo dio evropske geografije, mi želimo da budemo dio evropske kulture i to jesmo, ali želimo da budemo i dio vrijednosnog sistema Evrope“, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, prvi etapni cilj na tom putu je ostvaren, a to je članstvo Crne Gore u NATO.

Đukanović je naveo da je to bio zahtjevan posao.

„Kao što znate, ne možete postati država članica NATO-a ako prethodno ne ispunite veoma zahtjevne uslove. Crna Gora ih je ispunila i doživjela da kao mala, nerazvijena balkanska država čuje riječ dobrodošlice od strane ostalih članica NATO-a“, rekao je on i dodao da to nije konačan cilj.

Prema riječima Đukanovića, konačan cilj je da Crna Gora postane i punopravna članica porodice razvijenih država i naroda Evrope.

On je istakao da nikada ne ostavlja posao nezavršenim i da su spremni da ostvare i završni korak.

“A to je da tokom sljedećeg predsjedničkog petogodišnjeg mandata obezbijedimo da Crna Gora postane članica Evropske unije (EU)”, dodao je Đukanović.

On je kazao da se, nakon dvije i po godine, više ne govori o razvoju države, već o teškom stradanju koje je Crna Gora doživjela.

“Ovih dvije i po godine su vrijeme svekolikog posustajanja, devastacije onih vrijednosti koje smo prethodno ostvarili, potpunog zatvaranja perspektive Crne Gore“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, vladajuća koalicija nastupila je kao oslobodilac Crne Gore, kao ljudi koji treba da donesu razvedravanje iznad Crne Gore.

„Nažalost, umjesto toga dobili smo potpuno paralisane institucije države. Nema opasnije posljedice po, ne samo po razvoj, nego po trajanje države od paralize institucija”, rekao je Đukanović.

On je podsjetio da je jedno vrijeme bio paralisan i Ustavni sud a, kako je dodao, ishodište problema je nefunkcionalna Vlada.

„Ta Vlada je demokratski izgubila povjerenje u avgustu prošle godine. Umjesto da kao odgovorni ljudi odmah predlože održavanje izbora, oni se, rekao bih, grčevito bore da produže svoje trajanje na vlasti, makar za sedmicu ili dvije, ne mareći za štetne posljedice po državu i po građane”, ocijenio je on.

Đukanović je rekao da je od 2006. do 2020. godine Crna Gora bila najrazvijenija država regiona.

Kako je kazao, posebna pažnja se u tom vremenu poklanjala turizmu.

“Maštali smo o tome kako da Crna Gora postane prestižna jadranska destinacija i znali da je slovo A u toj razvojnoj azbuci – razvoj infrastrukture, zbog čega smo i krenuli da gradimo kapitalne infrastrukturne objekte“, rekao je Đukanović.

On smatra da se država sada suočavamo sa ozbiljnim devastiranjem ekonomije.

„Tokom ove dvije i po godine mnogi investitori su potjerani. Rastjerani su i domaći biznismeni, izgubili su samopouzdanje“, rekao je on.

Đukanović je kazao da ljudi, da bi se odvažili na biznis i da bi investitori odabrali Crnu Goru da ulože ogroman kapital, računaju na stabilnost, na predvidivost politike i na partnerstvo sa državom.

„Hoću da ukažem na to da ne bježe investitori i biznismeni iz svojih razvojnih projekata u Crnoj Gori od dobra, nego bježe zato što više ne vide u Vladi pouzdanog partnera, ne osjećaju stabilnost, a još manje osjećaju predvidivost Vladine politike“, kazao je Đukanović.

On je rekao da Crna Gora ima problem sa “ozbiljnim diletantima koji upravljaju državom tokom posljednje dvije i po godine, koji ruiniraju ekonomiju i dovode u pitanje opstanak države”.

Đukanović je kazao da je uništen zdravstveni sistem, i da to posebno pogađa bolesnike i ljude starije dobi.

Kako je kazao, uništen je Fond zdravstvenog osiguranja, ukinuto je obavezno zdravstveno osiguranje, tako da danas najteži, onkološki bolesnici moraju sa svojom terapijom da se jave na liječenje u javnim zdravstvenim ustanovama.

Đukanović je rekao da se ne zna koja je vlada gora.

„Da li ona apostola koja je bila zapravo vlada vjerskih fanatika koji su upravljali državom po nalozima jedne vjerske zajednice u Crnoj Gori, ili ova druga koja, kako kaže, ima svoju ideologiju, a to je trajanje na vlasti pošto – poto“, naveo je Đukanović.

On je ocijenio da je jasno da danas postoje politike i u regionu i na daljim adresama koje žele da Crna Gora ne samo ne bude evropska država, nego da bude dio retrogradnog nacionalnog objedinjavanja, projekta koji se danas eufemistički zove “srpski svet”.

„Nažalost, ljudi koji danas vode Crnu Goru povlađuju tim retrogradnim politikama, a te retrogradne politike su u tijesnom dosluhu sa ruskim imperijalnim interesima na Balkanu, onim interesima kojim Rusija želi da odvrati balkanske države od njihove evropske i evroatlantske budućnosti”, ističe Đukanović.

Prema njegovim riječima, to je opasnost koja se ozbiljno naselila u Crnoj Gori i koja se mora što brže eliminisati da bi bila sačuvana realna šansa za bolji život potomstva.

“Ne zagovaram nikakve revolucionarne metode, nego zagovaram da u skladu sa našim demokratskim kapacitetom, našom pripadnošću evropskoj demokratskoj kulturi, iskoristimo izborne procese da zaokrenemo ovaj točak istorije koji nažalost dvije i po godine vraća Crnu Goru unatrag”, rekao je on.

Đukanović je ponovio da je njegova šansa za pobijedu na predsjedničkim izborima vrlo realna.

“Crnoj Gori je potreban odgovoran domaćin, a to je vlada“, istakao je Đukanović.

On je ocijenio da je Crnoj Gori potrebna kompetentna koaliciona, multietnička, proevropska vlada.

“Koja će nastaviti da odlučno brani sve ono što su tekovine crnogorskog istorijskog i savremenog razvoja, slobodarstva, antifašizma, građanskog karaktera i međunacionalnog, međuvjerskog i međukulturnog sklada”, zaključio je Đukanović.

