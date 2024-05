Otvorena biračka mjesta u Budvi

Podgorica, (MINA) – Biračka mjesta za lokalne izbore u Budvi otvorena su jutros u sedam sati.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Đorđije Vujović kazao je Agenciji MINA da pravo glasa na izborima ima 19.034 građana, koji će glasati na 28 biračkih mjesta.

On je rekao da će biračka mjesta biti otvorena od sedam do 20 sati.

U izbornoj trci učestvuju liste “Budva naš grad – Nikola Jovanović”, “Demokrate – Ojačaj, obnovi, oživi – Budva odlučuje! – Đorđe Zenović” i “Za budućnost Budve – Budva otvoreni grad”, čiji je nosilac Mladen Mikijelj.

Koaliciju Za budućnost Budve čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija, Pokret za promjene, Ujedinjena Crna Gora, Demos, Prava Crna Gora, Radnička partija i Slobodna Crna Gora.

Na izborima u Budvi učestvuju i liste Pokreta Evropa sad, koju predvodi Predrag Zenović, Crnogorske evropske partije čiji je nosilac Novak Adžić i Demokratske partije socijalista koju predvodi Nikola Milović.

U izbornoj trci su i liste „URA – dr Dritan Abazović – Drugačije!”, Čist izbor-Petar Odžić“ koalicije Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Liberalne partije, kao i lista „Dr Vujičić Božidar – Za stvarne promjene“.

