Predložiti zajedničkog predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Demohrišćanski pokret očekuje da Pokret Evropa sad (PES) zajedno sa njima, Demokratskom Crnom Gorom, Ujedinjenom i eventualno drugim partijama, predlože zajedničkog predsjedničkog kandidata.

Iz Demohrišćanskog pokreta su kazali da je neophodno građanima pokazati političku zrelost i etiku.

“Očekujemo da PES, zajedno sa Demohrišćanskim pokretom, Demokratama, Ujedinjenom i eventualno drugim partijama, predlože zajedničkog kandidata”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u Demohrišćanskom pokretu očekuju da, ukoliko Demokratski front zaista nije radio u savezništvu sa Demokratskom partijom socijalista ne potvrđujući kandidaturu lideru PES-a Milojku Spajiću, taj politički savez podrži zajedničkog kandidata koji će biti prihvatljiv za sve.

“Ne smijemo zaboraviti da je konačni cilj ove političke utakmice davanje konačnog udarca DPS-u”, rekli su iz Demohrišćanskog pokreta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS