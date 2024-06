Poslanici danas ponovo o zakonima koje je Milatović vratio

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta ponovo će danas glasati o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i o Zakonu o nacionalnom javnom emiteru, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Zakonom o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore smanjuje se kriterijum za izbor direktora Radio Televizije Crne Gore sa važećih deset na pet godina radnog iskustva.

Milatović je vratio Skupštini taj zakon na ponovno odlučivanje navodeći da se usvojenim rješenjem zanemaruje značaj Javnog servisa i dovodi u pitanje njegova uređivačka nezavisnost.

“Usvojene izmjene predstavljaju korak unazad u odnosu na važeće rješenje, i u suprotnosti su sa uporednom praksom i konceptom jačanja upravljačke odgovornosti i profesionalizma”, istakao je Milatović.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama predviđa da predsjednik i članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kojima prestaje mandat usljed isteka vremena na koje su birani, nastavljaju da vrše dužnost do izbora novih članova, a najduže do dvije godine.

Milatović je ocijenio da je to rješenje upitno u kontekstu usaglašenosti sa Amandmanom VIII stav 7 Ustava Crne Gore kojim je utvrđeno da mandat Sudskog savjeta traje četiri godine.

“Primjenom usvojenog rješenja, članstvo u Sudskom savjetu za ugledne pravnike, de facto, moglo bi se produžiti do šest godina, što je duže od granice propisane Ustavom”, smatra Milatović.

Prema njegovim riječima, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, na ovaj način stavljaju se u drugačiji pravni položaj u odnosu na ostale članove Savjeta.

Skupština je početkom juna usvojia 12 zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Milatović je nakon toga donio ukaze o proglašenju deset IBAR zakona, dok je izmjene i dopune Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakon o nacionalnom javnom emiteru vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

