Poljska od danas predsjedava Vijećem EU

Varšava, (MINA) – Poljska je danas preuzela od Mađarske šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Evropske unije (EU).

Poljska će tokom predsjedavanja, kako je najavljeno, podržati aktivnosti koje jačaju evropsku bezbjednost u svim njenim dimenzijama – vanjskoj, unutrašnjoj, ekonomskoj, informacionoj, energetskoj, prehrambenoj i zdravstvenoj.

Kako prenosi Slobodna Evropa, moto poljskog predsjedavanja je “Sigurnost, Evropo” koji, kako je ranije rekao poljski ministar za poslove EU Adam Šlapka, odražava trenutne izazove sa kojima se kontinent suočava.

“Poljska preuzima predsjedavanje Vijećem EU u vrijeme neizvjesnosti i zabrinutosti”, navodi se u poljskom programu, u kojem se spominje i podrška proširenju Unije zasnovanom na zaslugama.

U programu se dodaje da se Evropa bori sa posljedicama treće godine ukrajinskog sukoba i potrebom da ojača sopstveni odbrambeni kapacitet.

Kako bi se Evropa učinila sigurnijom, dodaje se, potrebno je jedinstvo EU i njena spremnost da radi zajedno s partnerima koji dijele njene vrijednosti, uključujući one koji teže članstvu u EU.

“Podržat ćemo proširenje EU zasnovano na zaslugama – doček novih članica je geopolitički imperativ i prilika za širenje stabilnosti i rasta širom kontinenta”, navodi se u programu.

Poljsko predsjedavanje je najavilo da će se zalagati za podršku i obnovu Ukrajine, kao i za “veći pritisak na Rusiju i njene saveznike radi okončanja rata, definitivni prekid uvoza ruskih energetskih resursa, jačanje transatlantskih odnosa i saradnju sa saveznicima izvan EU”.

“Jačanje saradnje EU sa Sjedinjenim Državama bit će od velikog značaja”, poručuje se u programu.

Poljska će Vijećem EU predsjedavati do 30. juna.

