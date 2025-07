U požaru u mjestu Kuće Rakića izgorjelo pet vozila, jedno oštećeno

Podgorica, (MINA) – U mjestu Kuće Rakića danas je u jednom dvorištu došlo do požara u kojem je izgorjelo pet putničkih vozila, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurnoj služni Odjeljenja bezbjednosti Podgorica danas, oko deset sati i 40 minuta, prijavljeno da je u dvorištu došlo do požara i da je zahvaćeno više putničkih motornih vozila.

Iz policije su kazali da su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili uviđaj sa vještakom za požare, eksplozije i havarije i ustanovili da je nastupila materijalna šteta na šest vozila.

Od toga je, kako su pojasnili, totalna šteta nastupila na pet vozila.

“U toku su dalje aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti vezano za predmetni događaj”, kazali su iz policije.

Oni su apelovali na građane da, imajući u vidu povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom usljed talasa visokih temperatura, suše i pojačanog vjetra, pokažu najviši stepen odgovornosti i da se uzdrže od svih aktivnosti kojima bi mogla nastupiti opasnost po živote građana i šteta po imovinu i životnu sredinu.

