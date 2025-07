Uspješno urađene četiri transplantacije matičnih ćelija hematopoeze

Podgorica, (MINA) – U Centru za hematologiju Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) od početka godine do danas uspješno su urađene četiri transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (TMĆH), saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da je kod još tri pacijenta urađena afereza (prikupljanje) matičnih ćelija hematopoeze, kod kojih će biti urađena transplantacija u narednom periodu.

“Radi se o pacijentima sa malignim hematološkim bolestima i ovaj vid liječenja je jedini izbor njihovog izlječenja”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su naglasili da su svi transplantirani pacijenti bez komplikacija i da su u dobrom opštem stanju otpušteni na dalje kućno liječenje.

Oni su podsjetili da je prva transplantacija urađena 17. februara ove godine, što je ujedno prva transplantacija matičnih ćelija u Crnoj Gori.

Kako su rekli iz KCCG, do uvođenja te zahtjevne procedure u toj ustanovi pacijenti su se upućivali na liječenje u referentnim inostranim centrima.

“Posebno naglašavamo da tu složenu proceduru samostalno sprovodi tim Centra za hematologiju KCCG uz podršku Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku KCCG i Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore (ZTKCG)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tim povodom Centar za nauku KCCG, u sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u ponedjeljak održao stručni skup.

Iz KCCG su rekli da je uvodno predavanje održao direktor Interne klinike KCCG Vesko Vujičić.

“Specijalisti interne medicine i supspecijalisti hematologije Centra za hematologiju KCCG, Enisa Žarić i Nikola Bakić, održali su predavanja o transplantacijama matične ćelije hematopoeze, osvrt na mobilizaciju matičnih ćelija u proceduri autologe transplantacije, odnosno sprovođenje autologe TMĆH i postransplantaciono praćenje pacijenata”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, iz Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku KCCG o ulozi protočne citometrije u autologoj TMĆH predavanje je održala Tanja Antunović, a procjenu vijabilnosti hematopoteskih matičnih ćelija u afereznim produktima Ivana Milašević.

Iz KCCG su rekli da je Tamara Šćepanović iz ZTKCG govorila o prikupljanju matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi.

