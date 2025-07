Vuković Kuč: Bećir Vuković nagrađen za nagrđivanje Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Književnik Bećir Vuković dobio je Trinaestojulsku nagradu da bi se obesmislio status najznačajnije crnogorske nagrade, ali i datuma prema kojem je ustanovljena, poručila je poslanica Demokratske partije socijalista, Aleksandra Vuković Kuč.

Ona je istakla da je Vuković negator Crne Gore i crnogorske nacije i kolumnista IN4S-a, kao i da je “nagrađen za nagrđivanje Crne Gore”.

“Osoba za koju je Crna Gora ironija istorije danas dobija nagradu koja potvrđuje da je ova vlast anticrnogorski sarkazam sadašnjosti”, kazala je Vuković Kuč.

Kako je navela, sajam duhovne nemaštine, odsustva kulture, antiumjetnički zbjeg netalenata koji se međusobno nagrađuju za plaćeničko nagrđivanje Crne Gore “poentirao je danas, ostavivši nam supret za sjutra”.

Vuković Kuč je poručila da borba protiv te nacionalističke farse na vlasti mora biti nikad inspirativnija i intenzivnija.

“Prividna pobjeda trivijalnosti ne znači poraz umjetnosti i građanskog društva, naprotiv, podsticaj je za dosljednu borbu za vrijednosti kulture i antifašizma”, naglasila je Vuković Kuč.

