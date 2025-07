Pripremili Nacrt izmjena i dopuna Zakona o šumama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremilo je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o šumama, kako bi u što hitnijem roku počela doznaka šuma u privatnom vlasništvu i njihovo korišćenje.

Iz Ministarstva su kazali da je donošenje zakonskih izmjena bilo obećano na sastanku sa predstavnicima privatnih vlasnika šuma i korisnika privatnih šuma.

„Predlog izmjena i dopuna Zakona o šumama naredne sedmice naći će se u skuštinskoj proceduri, nakon čijeg usvajanja će odmah početi doznaka i otprema drveta iz privatnih šuma“, rekli su iz Ministarstva.

Do tada će Uprava za gazdovanje šumama i lovištima donijeti rješenja za sječu po predatim zahtjevima privatnih vlasnika.

“Uz puno razumijevanje situacije u kojoj su se našli građani koji se bave sječom šuma u privatnom vlasništvu, kao i privatni vlasnici šuma, menadžment Ministarstva se izvinjava i poziva zainteresovane i zabrinute strane na dodatno strpljenje, a sve u cilju poštovanja kompletne procedure i donošenja kvalitetnog rješenja za nastalu situaciju na jedini mogući i potpuno zakonit način”, zaključuje se u saopštenju.

