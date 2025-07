Crna Gora najbolja u sprovođenju Reformske agende u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ispunila je 88 odsto obaveza koje će uskoro biti realizovane iz Refromske agende za Plan rasta Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan i na prvom je mjestu u regionu, rekao je direktor Generalnog direktorata za proširenje EU i istočno susjedstvo Evropske komisije (DG ENEST), Gert Jan Kopman.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Kopman je to kazao na Samitu lidera Zapadnog Balkana o Planu rasta, koji se održava u Skoplju.

Kopman je, govoreći na panelu koji je okupio ministre evropskih poslova Zapadnog Balkana, predstvnike EU, regionalnih organizacija i partnera, naglasio da sve zemlje Zapadnog Balkana vrijedno ispunjavaju zadatke iz svojih Reformskih agenda i da se očekuje dodatno poboljšanje rezultata do kraja ovog izvještajnog perioda.

Prema riječima Kopmana, nakon Crne Gore, slijede Albanija sa 80 odsto ispunjenosti, Sjeverna Makedonija sa 76 odsto, Kosovo sa 65 odsto i Srbija sa 53 odsto.

“Plan rasta za Zapadni Balkan već donosi opipljive koristi za građane i ekonomije regiona, a države su posvećeno pristupile realizaciji reformskih obaveza”, kazao je Kopman.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je, na panelu posvećenom implementaciji Reformskih agendi za EU Plan rasta za Zapadni Balkan, kazala da su predstavljeni rezultati potvrda snažne političke volje u Crnoj Gori i kapaciteta da se reformski procesi sprovode brzo i efikasno.

Ona je ukazala na crnogorsko iskustvo i istakla važnost povezivanja procesa pristupanja EU sa konkretnim ekonomskim benefitima za građane i privredu.

„Za Crnu Goru, pregovori o pristupanju i Plan rasta više nijesu odvojeni procesi – već objedinjeni okvir ubrzane integracije“, poručila je Gorčević.

Ona je naglasila da je nedavno zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke, prvog iz klastera Temeljna prava, dodatno osnažilo optimizam u institucijama.

Prema riječima Gorčević, najveći dio posla, i u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja i sprovođenja Reformske agende, očekuje se u narednih 18 do 24 mjeseca.

Govoreći o regionalnim inicijativama, Gorčević je posebno istakla značaj pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

„SEPA nije samo tehničko dostignuće, već strateška prekretnica. Naši građani sada mogu slati i primati novac iz EU brzo i bez visokih provizija, a naši privrednici, posebno mala i srednja preduzeća, mogu jednostavnije poslovati i konkurisati na tržištu EU”, rekla je Gorčević.

Kako je istakla, prava vrijednost leži u osjećaju pripadnosti – u činjenici da građani Crne Gore uživaju ista prava kao i građani EU.

Gorčević je pozvala na zajedničko djelovanje u regionu i sa EU kako bi se Plan rasta iskoristio kao snažan instrument za pokretanje reformi, unapređenje kvaliteta života i vraćanje evropske perspektive Zapadnog Balkana u fokus.

„Plan rasta više nije samo dokument – on je sada konkretan mehanizam sa prvim vidljivim rezultatima. Na nama je da, sa ovog visokog političkog nivoa, podržimo sve aktere u našim državama da se snažno uključe u njegovu realizaciju“, zaključila je Gorčević.

Kako se navodi u saopštenju, na panelu su predstavljene konkretne mjere koje se sprovode kroz Plan rasta – od digitalnih inovacionih habova i razvoja infrastrukture, integracije u Jedinstveno tržište EU do zelenih koridora.

Dodaje se da su predstavljene i nove inicijative u okviru EU Plana rasta za Zapadni Balkan, koje se odnose na uključivanje Zapadnog Balkana u Evropske turističke mreže, uvođenje EU alata za zaštitu potrošača i Smjernice za pristupanje jedinstvenom tržištu EU.

U saopštenju se navodi da je Gorčević, na marginama Samita, razgovarala sa glavnom pregovaračicom Albanije i ministarkom za Evropu i spoljne poslove Majlindom Dukom.

Gorčević i Duka su razmijenjenile iskustva u vezi sa sprovođenjem Reformske agende i ubrzanjem procesa pristupanja i saglasile se da su intenzivnija razmjena znanja i regionalna koordinacija ključni za uspjeh evropske agende čitavog Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS