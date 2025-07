U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 03. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 10 do 15 sati: Sjenica

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Buronja,Staniseljići,Podsić,dio Meduna.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići,Kiro Radović,Centar za Kulturu i naselje oko Centra.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Papovina,Bukovik,Donje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje.

Bar

-u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Đuričine Vode.

-u terminu od 09 do 14 sati: Dobra voda oko restorana Stela.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati:naselje Meterizi kod crkve Sv.Nikole, dio naselja Liman, ulica Draška Vujanovića i dio ulice Vida Matanovića.

-u terminu od 08 do 12 sati: restorani na desnoj strani Ade Bojane i okolni objekti-dio kućica prema račvi.

-u terminu od 08 do 14 sati:Plaža SAFARI I okolne plaže,Donji Štoj, kod hotela Biser,Donji Štoj iza katoličke crkve ,Donji Štoj, kod hotela Lejla,Donji Štoj , kod apartmana Konfort I plaže u zaledju.

Kotor

– u terminu od 06 do 08 sati: Kovačko polje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati:

Andrijevica

– u terminu od 07 do 15 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

-u terminu od 07:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: hemijska industrija Polieks,Sela: Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

-u terminu od 10:30 do 16 sati: hemiska industrija Poliex.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Mojstir,Livadice,Mokri lug, Muslići.

-u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac,Zaton – Klinac,Ribarevine,Njegnjevo,Sutivan,Jabučno,Rasovo – Rasadnik,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Medanovići-potok, Cerovo,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Moračka Bistrica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Padež,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Rudnica,Pržišta,Jakovići 1,Selišta,Gornji Lepenac

Petnjica

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati:kompletno područje.

Plav

– u terminu od 07 do 15 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

-u terminu od 10 do 15 sati: Naselje Šula.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

