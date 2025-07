Kordić preporučila alternativne putne pravce i granične prelaze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, Simonida Kordić preporučila je turistima da iskoriste alternativne putne pravce i granične prelaze Klobuk, Vraćenovići ili Dobrakovo, a potom preko Nikšića, Danilovgrada i Podgorice do graničnog prelaza Božaj.

“Ako ste se ipak već uputili jadranskom magistralom, i dalje možete lako preusmjeriti put preko Herceg Novog i Grahova ka Nikšiću. Time ćete ne samo izbjeći gužve, već i dobiti priliku da posjetite neke od bisera naše zemlje – kao što su manastir Ostrog, ravnica Bjelopavlića, rijeka Zeta i brojna poznata i izuzetno lijepa mjesta u našoj centralnoj regiji”, navela je Kordić u video poruci.

Ona je rekla da ukoliko putujete iz pravca Hrvatske ka Albaniji i razmišljate da se krećete jadranskom magistralom – preko graničnog prelaza Debeli Brijeg, Herceg Novog, Budve, Bara i Ulcinja do graničnog prelaza Sukobin – budite svjesni da vas mogu dočekati duge kolone i gužve. Razlozi za to su brojni i često izvan domašaja institucionalnog uticaja.

“Dobro došli u Crnu Goru – zemlju sunca, mora, planina i otvorenog srca! Kao što već znate, naša zemlja je jedna od najtraženijih turističkih destinacija, ne samo u regionu, već i širom svijeta. Tokom ljetnje sezone, crnogorska obala postaje mjesto susreta ljubitelja toplog mediteranskog sunca, kristalno čistog mora i onog poznatog, iskrenog crnogorskog gostoprimstva”, kazala je Kordić.

Prema njenim riječima, izlaz na čarobno Jadransko more dijelimo sa susjednim zemljama – Hrvatskom i Albanijom – koje su takođe privlačne turističke destinacije.

“Već godinama, jedan od najvećih izazova tokom ljeta jeste upravo veliki broj vozila, gostiju i tranzitnih putnika, što dovodi do saobraćajnih gužvi i nepotrebnog gubitka vremena – i to baš u trenucima kada želimo da uživamo”, rekla je Kordić.

Ona je zahvalila na povjerenju, razumijevanju i ljubavi koju gosti pružaju Crnoj Gori.

“Neka ova ljetnja sezona bude ispunjena nezaboravnim trenucima, prelijepim uspomenama i osjećajem dobrodošlice koji ćete ponijeti sa sobom kuda god da krenete. Očekujemo vas raširenih ruku – dobro došli u Crnu Goru”, poručila je Kordić.

