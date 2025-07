Od početka godine u saobraćajnim nesrećama stradalo 27 osoba

Podgorica, (MINA) – Na crnogorskim putevima od početka godine dogodile su se 24 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 27 osoba, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se trećina od ukupnog broja saobraćajnih nesreća dogodila u vremenskom intervalu od ponoći do šest sati ujutru.

“Čak tri vozača od ukupno devet poginulih, u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u vremenskom intervalu od ponoći do šest sati, bila su starosti između 18 i 22 godine“, kaže se u saopštenju.

Ti podaci su, kako su upozorili iz policije, zabrinjavajući i ukazuju na potrebu snažnijeg i većeg angažovanja porodice, koja mora preuzeti aktivniju ulogu u usmjeravanju mladih osoba, posebno kada je riječ o odgovornom ponašanju u saobraćaju.

„U tom kontekstu, potrebno je i da roditelji utiču na djecu i skrenu pažnju na opasnosti upravljanja vozilom u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, posebno ako to čine na način kojim ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju, a nerijetko i pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su poručili da se željeni rezultati – smanjenje broja poginulih, posebno mladih vozača, i unapređenje ukupnog stanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju mogu postići jedino zajedničkim djelovanjem, kroz aktivno učešće roditelja.

„Roditelji bi razgovorom i pojačanim nadzorom trebalo da ukažu djeci na opasnosti brze vožnje, kao i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci“, istakli su iz policije.

Oni su kazali da se željeni rezultati mogu postići kontinuiranim preventivnim i represivnim aktivnostima Uprave policije, uz učešće svih relevantnih subjekata nadležnih za bezbjednost saobraćaja.

