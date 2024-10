Pokret Naprijed predao DIK-u prigovore zbog nepravilnosti na izborima u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pokret Naprijed predao je danas 15 prigovora Državnoj izbornoj komisiji (DIK) povodom nepravilnosti na više biračkih mjesta na lokalnim izborima u Podgorici.

Iz Pokreta Naprijed kazali da su se DIK-u obratili nakon što je Izborna komisija Glavnog grada, prema njihovim riječima, neosnovano odbacila sve prigovore tog pokreta.

Oni su kazali da su se DIK-u obratili sa ciljem da dođu do prava koja su im uskraćena.

U saopštenju se navodi da Pokret Naprijed nije i nikada neće biti dio bilo kakvog izbornog inženjeringa, za koji su ih pojedinci optuživali, a koji su isti primjenjivali decenijama.

“Očekujemo da će se članovi DIK-a prema našim zahtjevima odnijeti odgovorno i profesionalno, te da partijske interese neće staviti ispred istine i prava svih da učestvuju u fer i poštenom izbornom procesu”, poručuje se u saopštenju.

Pokretu Naprijed, za prelazak cenzusa na izborima održanim prošle nedjelje, falila su 203 glasa.

