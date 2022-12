Pisonero: Hitno osigurati funkcionisanje Ustavnog suda i opozvati izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Svi politički akteri u Crnoj Gori moraju hitno da preduzmu radnje kako bi osigurali funkcionisanje Ustavnog suda i opozovu izmjene i dopune Zakona o predsjedniku, saopštila je portparolka Evropske komisije (EK) Ana Pisonero.

Ona je na Tviteru /Twitter/ napisala da je Crna Gora propustila još jednu priliku da imenuje članove Ustavnog suda i okonča dugogodišnju institucionalnu krizu.

“Svi politički akteri u Crnoj Gori moraju hitno da preduzmu radnje na obezbjeđivanju operativne funkcionalnosti Ustavnog suda i opozivu izmjena i dopuna Zakona o predsedniku. Od vitalnog je značaja da svi u Crnoj Gori budu maksimalno uzdržani i uzdrže se od daljih provokativnih radnji”, navela je Pisonero.

Pisonero je istakla da je potpuno funkcionalan Ustavni sud sastavljen od kompetentnih članova je ključ za to da Crna Gora zaštiti osnovna prava svojih građana i krene naprijed na evropskom putu.

Kako je kazala, novi poziv za kandidate za popunjavanje upražnjenih mesta u Ustavnom sudu i pravilan i inkluzivan proces selekcije trebalo bi da se pokreneubez odlaganja.

“Glasanje Skupštine za usvajanje izmena i dopuna Zakona o predsedniku protivno je preporukama Venecijanske komisije da se zakon ne usvaja, dok Ustavni sud ne postane u potpunosti operativan i u stanju da oceni njegovu ustavnost nakon usvajanja”, rekla je Pisonero.

