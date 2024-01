Pič: Vlada ima dobre rezultate, zadržati kurs

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore već ima dobre rezultate, ali je važno ostati na tom kursu i sačuvati političku stabilnost, poručio je specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuart Pič.

On je, na sastanku sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, rekao da su nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje kapaciteta za borbu protiv dezinformacija i visoko profesionalne instutucije, strateški važni za razvoj Crne Gore i evropsku perspektivu.

„44. Vlada već ima dobre rezultate, potrebno je zadržati sadašnji kurs”, poručio je Pič, saopšteno je iz Spajićevog kabineta.

Spajić je, kako se navodi, upoznao Piča sa planovima Vlade za ovu godinu, sa osvrtom na aktivnosti tokom prva dva mjeseca mandata.

„Za svega dva mjeseca napravili smo dobre temelje za ovu godinu godinu i vjerujem da imamo razloga za optimizam u pogledu realizacije naših ciljeva, u prvom redu unaprjeđenja standarda građana, napretka na planu evropske integracije, jačanja vladavine prava i daljeg ekonomskog razvoja”, kazao je Spajić.

U saopštenju se navodi da je na sastanku razgovarano o prilikama u regionu, a Pič je ukazao da je važan kontinuitet regionalne stabilnosti i da je posebno važna stabilnost u Crnoj Gori kako bi se osigurale neophodne reforme.

Sastanku je prisustvovala britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken.

