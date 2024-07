PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku

Podgorica, (MINA) – Vladu će glasati skoro dvije trećine poslanika, što je najveća podrška od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz PES-a su rekli da su na sjednici Glavnog odbora donijeli jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, koja će biti inkluzivna, stabilna i evropska.

„Takvu Vladu će glasati skoro dvije trećine poslanika, što je najveća podrška od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz PES-a, participacijom u izvršenoj vlasti koalicije Za budućnost Crne Gore i predstavnika manje brojnih naroda, Crna Gora se nalazi na pragu istorijskog pomirenja.

„To je uslov da se konačno okrenemo budućnosti i sadržajima koji će našu zemlju približiti Evropskoj uniji (EU). Ovo je jedinstvena šansa za našu generaciju i pozitivan primjer za cijeli region“, naveli su iz te partije.

Crna Gora će, kako su rekli, pokazati da je u svakom segmentu zrela za punopravno članstvo u EU.

„Nastavićemo sa unapređenjem životnog standarda i vladavine prava, dinamičnim infrastrukturnim razvojem i afirmacijom građanske Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

