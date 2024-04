PES: Sudije Ustavnog suda u starosnu penziju da idu sa 67 godina

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) predložio je izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima je predviđeno da sudija Ustavnog suda stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 67 godina i 15 godina staža osiguranja.

Predlog izmjena Zakona o PIO Skupštini su u srijedu dostavili poslanici PES-a Vasilije Čarapić i Darko Dragović.

Zakonom o PIO, u članu 17, propisano je da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Predloženom izmjenom je predviđeno da se, izuzetno od člana 17 tog zakona, dodaje novi član koji podrazumijeva da sudija Ustavnog suda stiče pravo na starosnu penziju ako ima navršenih 67 godina i 15 godina staža.

U obrazloženju se navodi da je pravni osnov za donošenje tog zakona sadržan u članu 16 Ustava Crne Gore, u kome je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju pitanja koja su od interesa za državu.

“Kako je Ustavni sud organ sui generis, izvan sistema ustavne trodiobe vlasti, i da stoga zaslužuje posebna zakonska rješenja i u dijelu regulisanja radnopravnog statusa sudija, potrebno je zakonom precizirati uslove pod kojima sudija Ustavnog suda stiče uslov za starosnu penziju kao jedan od razloga prestanka funkcije sudiji Ustavnog suda”, piše u obazloženju.

